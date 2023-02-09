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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Süratle hemen 10 ilde inşaatları başlatacağız. Bundan önceki yerlerde nasıl bu işleri başardıysak inşallah 10 vilayetimizde de o şekilde başaracağız. Hiç endişeniz olmasın, biz bu işlerin altından kalkarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Süratle hemen 10 ilde inşaatları başlatacağız. Bundan önceki yerlerde nasıl bu işleri başardıysak inşallah 10 vilayetimizde de o şekilde başaracağız. Hiç endişeniz olmasın, biz bu işlerin altından kalkarız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Erdoğan, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Bir depremzede yakını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Başhekim ve hastane personelinin yaralılara gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren depremzede yakını, "Gerçekten görmek istediğimiz devlet, görmek istediğimiz hükümet, Allah razı olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da depremzedeye geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Allah şifa versin. Hastanın duası makbuldür. Bizi duada unutmayın inşallah." dedi.

Başka bir depremzedeye de şifa dileyen Erdoğan, "Dünyada böyle bir felaket yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir mensubu, 'Kara depremlerinde, Japonya'yı söylüyorlar, Türkiye onun on misli daha fazla' diyor. Süratle hemen 10 ilde inşaatları başlatacağız. Bundan önceki yerlerde nasıl bu işleri başardıysak inşallah 10 vilayetimizde de o şekilde başaracağız. Hiç endişeniz olmasın, biz bu işlerin altından kalkarız." ifadelerini kulandı.

Erdoğan, ziyareti sırasında görüştüğü hastane personeline de teşekkür etti. Yarın ziyaretlere devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Böylece 10 ilin 10'unu da dolaşmış olalım istiyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA / Politika

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