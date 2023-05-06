Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) "Yarım asra yaklaşan siyasi hayatımda ülkesini borçlandırma vaadiyle ortada dolaşan başka bir siyasetçi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) "Yarım asra yaklaşan siyasi hayatımda ülkesini borçlandırma vaadiyle ortada dolaşan başka bir siyasetçi görmedim" (Karadeniz gazı) "Bu kaynak bizi sadece enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmayacak.