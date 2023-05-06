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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) 'Yarım asra yaklaşan siyasi hayatımda ülkesini borçlandırma vaadiyle ortada dolaşan başka bir siyasetçi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) "Yarım asra yaklaşan siyasi hayatımda ülkesini borçlandırma vaadiyle ortada dolaşan başka bir siyasetçi...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) "Yarım asra yaklaşan siyasi hayatımda ülkesini borçlandırma vaadiyle ortada dolaşan başka bir siyasetçi görmedim" (Karadeniz gazı) "Bu kaynak bizi sadece enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) "Yarım asra yaklaşan siyasi hayatımda ülkesini borçlandırma vaadiyle ortada dolaşan başka bir siyasetçi görmedim"

(Karadeniz gazı) "Bu kaynak bizi sadece enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmayacak. Enerjide üretici ülke konumuna girmemizle oluşacak refah artışı hayatın her alanına yansıyacak"

" Aile ve gençlik bankası kuruyoruz"

"Gençliğimiz üzerinde emelleri olanlara, aile yapımızı bozarak Türkiye'yi çökertmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz"

" Deprem siyaset üstü bir meseledir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TVNET canlı yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarım asra yaklaşan siyasi hayatımda ülkesini borçlandırma vaadiyle ortada dolaşan başka bir siyasetçi görmedim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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