Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun twiti) Olacağı buydu zaten. Dürüst değil bunlar" Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun twiti) Olacağı buydu zaten. Dürüst değil bunlar" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun twiti) Olacağı buydu zaten. Dürüst değil bunlar" ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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