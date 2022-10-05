Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun twiti) Olacağı buydu zaten. Dürüst değil bunlar"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun twiti) Olacağı buydu zaten. Dürüst değil bunlar" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun twiti) Olacağı buydu zaten. Dürüst değil bunlar"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika