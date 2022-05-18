Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gidişi) Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, ne için yapıldığını çok iyi... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gidişi) Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, ne için yapıldığını çok iyi...

AA - Zehra Aydın Turapoğlu - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gidişi) Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, ne için yapıldığını çok iyi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gidişi) Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, ne için yapıldığını çok iyi biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gidişi) Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, ne için yapıldığını çok iyi biliyoruz. Başaramayacaksınız."

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, SADAT, Politika, Haberler

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