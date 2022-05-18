Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyareti) Bunun, Türkiye'nin, arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü operasyonlara karşı bir... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyareti) Bunun, Türkiye'nin, arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü operasyonlara karşı bir...

AA - Aynur Ekiz - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyareti) Bunun, Türkiye'nin, arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü operasyonlara karşı bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyareti) Bunun, Türkiye'nin, arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü operasyonlara karşı bir cevap olduğunu iyi biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyareti) Bunun, Türkiye'nin, arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü operasyonlara karşı bir cevap olduğunu iyi biliyoruz"

AA / Aynur Ekiz - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, SADAT, Politika, Haberler

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