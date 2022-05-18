Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyareti) Bunun, Türkiye'nin, arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü operasyonlara karşı bir...
AA - Aynur Ekiz - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyareti) Bunun, Türkiye'nin, arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü operasyonlara karşı bir cevap olduğunu iyi biliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun SADAT ziyareti) Bunun, Türkiye'nin, arabulucu rolüne ve sınırları dışında yürüttüğü operasyonlara karşı bir cevap olduğunu iyi biliyoruz"
AA / Aynur Ekiz - Politika