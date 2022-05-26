Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir."

AA - Özcan Yıldırım - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir."

AA / Özcan Yıldırım - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haberler

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