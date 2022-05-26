Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir." - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir."
AA - Özcan Yıldırım - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir."
AA / Özcan Yıldırım - Politika