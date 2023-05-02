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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var" "Bunların derdi Türkiye'yi bataklığa saplamaktır" "Her şeyi fırıldak, düzgün bir şeyi yok" "Hayatı yalan hep fırıldaklarla dolaşıyor" "Biz defalarca seyrettiğimiz bu filmin senaristlerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var"

"Bunların derdi Türkiye'yi bataklığa saplamaktır"

"Her şeyi fırıldak, düzgün bir şeyi yok"

"Hayatı yalan hep fırıldaklarla dolaşıyor"

"Biz defalarca seyrettiğimiz bu filmin senaristlerini de oyuncularını da iyi tanırız. Finalini de çok iyi biliriz"

"Kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar"

"Bay bay Kemal sen Kandil'le aynı yoldasın"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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