Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var" "Bunların derdi Türkiye'yi bataklığa saplamaktır" "Her şeyi fırıldak, düzgün bir şeyi yok" "Hayatı yalan hep fırıldaklarla dolaşıyor" "Biz defalarca seyrettiğimiz bu filmin senaristlerini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var"

"Bunların derdi Türkiye'yi bataklığa saplamaktır"

"Her şeyi fırıldak, düzgün bir şeyi yok"

"Hayatı yalan hep fırıldaklarla dolaşıyor"

"Biz defalarca seyrettiğimiz bu filmin senaristlerini de oyuncularını da iyi tanırız. Finalini de çok iyi biliriz"

"Kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar"

"Bay bay Kemal sen Kandil'le aynı yoldasın"