Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken mekanizma CHP tabanının, ittifaktaki partilerin tabanlarının...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken mekanizma CHP tabanının, ittifaktaki partilerin tabanlarının hassasiyetlerini zerre umursamıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken mekanizma CHP tabanının, ittifaktaki partilerin tabanlarının hassasiyetlerini zerre umursamıyor."
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika