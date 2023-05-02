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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken mekanizma CHP tabanının, ittifaktaki partilerin tabanlarının...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken mekanizma CHP tabanının, ittifaktaki partilerin tabanlarının...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken mekanizma CHP tabanının, ittifaktaki partilerin tabanlarının hassasiyetlerini zerre umursamıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken mekanizma CHP tabanının, ittifaktaki partilerin tabanlarının hassasiyetlerini zerre umursamıyor."

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika

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