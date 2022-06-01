Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorular) Bu soruların yanıtlarını açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorular) Bu soruların yanıtlarını açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden...
AA - Ahmet Kubilay Çelik - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorular) Bu soruların yanıtlarını açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na yönelttiği sorular) Bu soruların yanıtlarını açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz"
AA / Ahmet Kubilay Çelik - Politika