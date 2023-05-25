Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na terör örgütleriyle görüşme iddiasına yanıt verdi

GÜÇLÜ Sanayi ve Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleriyle, temsilcileriyle herhangi bir yerde, herhangi bir görüşme yaptığımızı ispatlamak hukukun dili itibariyle, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan tekrar ediyorum, namertsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Güçlü Sanayi ve Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleriyle, temsilcileriyle herhangi bir yerde, herhangi bir görüşme yaptığımızı ispatlamak hukukun dili itibariyle, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan tekrar ediyorum, namertsin. Biz terör örgütleriyle görüşme değil, onları inlerinde vurmakla görevli olduk. Cudi'de bunları vurduk, Gabar'da bunları vurduk, Tendürek'te bunları vurduk, Besler Deresi'nde bunları vurduk ve hala bunları vurmaya devam ediyoruz. Sen ise Kandil'den talimat alarak, Kandil'den aldığın talimatla bunların parti binalarına bile değil parlamentoda odalarına gidip bunlarla görüşmeler yapıyorsun. Bunlarla görüşmeler yapmak suretiyle de beraber yol haritasını çiziyorsun. Asla bizim terör örgütleriyle biraraya gelmemiz, kozmik odalarda toplantılar yapmamız, böyle birşey sözkonusu değildir. İspat sana aittir. Erdoğan'ın ve arkadaşlarının terörle mücadelede, nerede olduğunu benim milletim çok iyi bilir. Bu konuda Cudi'nin, Gabar'ın, Tendürek'in, Besler Deresi'nin dili olsa da konuşsalar. O zaman bu işi sen çok daha iyi öğrenirsin ama sen tam aksine sınır ötesinde bile teröristlerle nasıl adımlar atılacağının görüşmelerini ne yazık ki şu anda dirsek dirseğe beraber yürüdüğün HDP ile bu çalışmaları yaptın. Nerede yaptın? Meclis'teki odalarında yaptın. Bunu artık bütün konvansiyonel medya zaten ortaya koydu. Herşey açık, ortada. Sen kalkıp da zaten akşam yalan, sabah yalan hayatın bununla geçiyor, bir de utanmadan sıkılmadan bizi televizyona çağırıyorsun. Senin derdin başka, şöhret olmak istiyorsun. Sana yalan şöhretliği yeter. Bunun dışında sana ayrıca bir şöhret minderi vermeye bizim vaktimiz yok. Çünkü hayatları yalan üzerine kurulu olanlar, mesajı yanlış anlayıp bir anda bambaşka mecralara savrulmuş olsalar da milletimizin duruşu gayet açıktır ve değişmemiştir. Seçim sonuçlarını hazmedemeyip depremzede vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize etmedik hakareti bırakmayanların Pazar günü hangi yüzle onlardan oy isteyeceğini açıkçası biz de merak ediyoruz" diye konuştu.

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