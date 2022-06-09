Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na) Meşrebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na) Meşrebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı...
AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na) Meşrebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı garanti altına almış bir ülkedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na) Meşrebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı garanti altına almış bir ülkedir
AA / Barış Gündoğan - Politika