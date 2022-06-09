Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na) Meşrebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na) Meşrebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı...

AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na) Meşrebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na) Meşrebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı garanti altına almış bir ülkedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na) Meşrebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı garanti altına almış bir ülkedir

AA / Barış Gündoğan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Türkiye Politika Haberler

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