Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na) Meşrebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na) Meşrebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı garanti altına almış bir ülkedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na) Meşrebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı garanti altına almış bir ülkedir AA / Barış Gündoğan - Politika Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Türkiye Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na) Meşrebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı... - Haberler

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