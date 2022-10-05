Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan, 6'lı masada seni destekleyen arkadaşların da var ya; hep beraber... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan, 6'lı masada seni destekleyen arkadaşların da var ya; hep beraber (Anayasa değişikliği) çıkaralım" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan, 6'lı masada seni destekleyen arkadaşların da var ya; hep beraber (Anayasa değişikliği) çıkaralım" Politika Kaynak: AA / İsmail Çimen Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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