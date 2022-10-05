Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan, 6'lı masada seni destekleyen arkadaşların da var ya; hep beraber...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'na) Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan, 6'lı masada seni destekleyen arkadaşların da var ya; hep beraber...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan, 6'lı masada seni destekleyen arkadaşların da var ya; hep beraber (Anayasa değişikliği) çıkaralım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Dürüstsen, samimiysen, adam gibi adamsan, 6'lı masada seni destekleyen arkadaşların da var ya; hep beraber (Anayasa değişikliği) çıkaralım"

Kaynak: AA / İsmail Çimen - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title