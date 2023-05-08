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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da benim öldürülmemi bekledi"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da benim öldürülmemi bekledi" TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlediği mitingde muhalefeti sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da benim öldürülmemi bekledi"

TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlediği mitingde muhalefeti sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ mitinginde vatandaşlara hitap ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti eleştirerek "15 Temmuz'da beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Kılıçdaroğlu'da Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahvesini içerek benim ve ailemin ölümünü bekledi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ Politika Haberler

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