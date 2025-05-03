Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü'nün kalkınmasının önüne set çekmek için yanıp tutuşanlar, karşılarında Türkiye'nin eşsiz dayanışmasını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü'nün kalkınmasının önüne set çekmek için yanıp tutuşanlar, karşılarında Türkiye'nin eşsiz dayanışmasını bulacaklardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü'nün kalkınmasının önüne set çekmek için yanıp tutuşanlar, karşılarında Türkiye'nin eşsiz dayanışmasını bulacaklardır." - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika