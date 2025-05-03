Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek, sabırlı, serinkanlı ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek, sabırlı, serinkanlı ve aklıselim ile hareket edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek, sabırlı, serinkanlı ve aklıselim ile hareket edeceğiz." - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika