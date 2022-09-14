Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Büyükelçisi Ishanguliyev'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Türkmenistan Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Ishanguliyev'in bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika