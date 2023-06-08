Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümde daha kararlı adımlar atacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı adımlar atacağız. Böylesi bir konuda tamahkarlığa izin vermeyeceğiz. İdeolojik saplantılar ile hareket edenlerin de gözünü para hırsı bürümüş olanların da kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa bu meseleyi çözeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden 'Türkiye Çevre Haftası' kapsamında 9 millet bahçesinin açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, millet bahçelerinin hayırlı olmasını dileyerek, Adıyaman Millet Bahçesi'nin 505 bin, Afyonkarahisar Şuhut Millet Bahçesi'nin 125 bin, Adana Aladağ Bahçesi'nin 200 bin, Sivas Millet Bahçesi'nin 158 bin, Erzincan Tercan Millet Bahçesi'nin 52 bin, Giresun Bulancak Millet Bahçesi'nin 28 bin, Düzce Millet Bahçesi'nin 72 bin, Bursa Harmancık Millet Bahçesi'nin 40 bin, Bolu Gerede Millet Bahçesi'nin 295 bin metrekare olmak üzere millet bahçelerinin 1 milyon 466 bin metrekare büyüklüğe sahip olduğunu söyledi.

"TOKİ'miz tarafından deprem mevzuatına uygun yapılan binalarda hiçbir sorun ile karşılaşmadık. Son yıllarda inşa edilen hastanelerimiz, kamu binalarımız, spor tesislerimiz bu süreçte başarılı bir sınav verdi. Ülkemizin yeni yapı stokunu asla bu standardın altına düşürmeyeceğiz. Kentsel dönüşümün ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu deprem ile birlikte daha yakından gördük. Marjinal kesimlerin engelleme çalışmasına rağmen, dönüşüm alanındaki yıkılan bina ve can kaybımız da az oldu. Kentsel dönüşüm projelerinin önünün kesildiği bölgelerde maalesef üzüntümüz katlanarak arttı. Artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı adımlar atacağız. Böylesi bir konuda tamahkarlığa izin vermeyeceğiz. İdeolojik saplantılar ile hareket edenlerin de gözünü para hırsı bürümüş olanların da kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa bu meseleyi çözeceğiz. Vatandaşlarımızın 'yarısı bizden' kampanyasına yönelik yoğun ilgisini memnuniyet ile karşılıyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum; eğer binanız depreme, dayanıklı değilse sel ya da heyelan tehdidi altındaysa; hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın. Afet ile karşılaşmadan, deprem kapımızı çalmadan önce siz tedbirinizi alın. En yakın zamanda deprem vilayetlerini de tek tek yeniden dolaşacağım."