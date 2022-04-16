Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu tünel vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak" "Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki...

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Bu tünel vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak"

"Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların niyeti milletin derdini dile getirmek değil, küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu 'Phaselis Tüneli' Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Açılış Töreni, Akaryakıt, Kumluca, Politika, Haberler

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