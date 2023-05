Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören STK ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'deki PKK elebaşlarının hemen her gün çektikleri videolarla Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemesinin, en çok samimi CHP'lileri rencide ettiğini belirterek, "Şimdi bize ahlak dersi, Cumhur İttifakı'na da milliyetçilik dersi vermeye yelteniyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'deki PKK elebaşlarının hemen her gün çektikleri videolarla Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemesinin, en çok samimi CHP'lileri rencide ettiğini belirterek, "Şimdi bize ahlak dersi, Cumhur İttifakı'na da milliyetçilik dersi vermeye yelteniyorlar. Bunların her işleri gibi vatanperverlikleri de milliyetçilikleri de maske." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Muhtarlar Buluşması'nda katılımcılara hitap etti.

Yıllarca kendilerine demokrasi nutukları atan Avrupa ülkelerini bile kıskandıran rekor bir oranla Türk milletinin iradesini ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, 14 Mayıs'ta sadece Türk demokrasisinin gücünü görmediklerini, aynı zamanda pek çok algı balonunun patlamasına da şahitlik ettiklerini söyledi.

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının seçim gecesi yaptıkları açıklamaları hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi bunların tamamını pazar günü sandığa gömmeye hazır mıyız? Öyleyse durmak yok. Türkiye'ye atılan diktatörlük iftiralarıyla yol yürümek istediler. Kendi ülkelerinde seçmenin yarısını dahi sandığa götüremeyenler tarafından yürütülen karalama kampanyalarında Türkiye neredeyse yüzde 90 seçmen olarak oyunu kullandı. Bizlerle ilgili uluslararası basında yapılan sinsi psikolojik harekatlar var. Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ve bühtanlar var. Zaten bay bay Kemal'in yalandan başka sermayesi yok ki, akşam yalan, sabah yalan... Bir de CHP Genel Başkanı ve şürekasının körüklediği korku siyaseti var. İşte 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları çöpe attık. Diktatörlük söylemlerinin tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Düşünün diktatör ikinci tura kalır mı? Diktatör işini birinci turda bitirir hem de yüzde 90'larla bitirir. Dünyada bunun örnekleri çok. Biz diktatörlüğe değil milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz. Bizim durumumuz bu. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilmeyeceğini biz tüm dünyaya gösterdik."

Erdoğan, tüm dünyaya, Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını, yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını ve bölücülerle, FETÖ'cülerle yol yürünmemesi gerektiğini gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin gücünü, Türk demokrasinin ulaştığı olgunluk seviyesini, milletin basiret ve ferasetini dost düşman herkese tekrar gösterdiklerini dile getiren Erdoğan, "Sandıkları bayram yerine çeviren siz kardeşlerimi tebrik ediyorum. Rabbim sizden razı olsun. Ancak o gece sizlerin bu duruşunu hazmedemeyenler de çıktı. Gerçekten de o gece demokrasimiz adına hiç yaşamak istemeyeceğimiz tavırlara, yalanlara şahit olduk. Daha sandıkların onda biri dahi açılmadan basın mensuplarını toplayıp CHP Genel Başkanı'nı cumhurbaşkanı ilan ettiler. Geride olduklarını bal gibi bildikleri halde, 'Öndeyiz, kazanıyoruz.' diyerek seçmenlerini kandırmayı denediler. Gece boyunca hiç ara vermeden bu yalan furyasını inatla sürdürdüler. Şimdi çıkmışlar bir de utanmadan, arlanmadan, 'Kandırdıysak CHP'lileri kandırdık, bundan size ne.' diyorlar. Hatalarını kabul etmek, milletten ve CHP'li vatandaşlarımızdan özür dilemek yerine çamura yatarak paçayı kurtarmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Kendilerine oy vermese de CHP'lilere böyle davranılmasını, böyle hakaret edilmesini, onların böyle aşağılanmasını kabul etmediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her seçim öncesinde CHP'li seçmene, istemedikleri adayın bizzat genel başkanları tarafından 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' denilerek dayatılmasını içimize sindiremiyoruz. Bu ne demek, 'tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz.' Koltuklarını kaybetmek istemeyen siyasetçilerin, her ne sebeple olursa olsun milletimize yönelik kibirli bir dil kullanması asla hoş görülemez. Böyle siyaset olmaz, böyle siyaset yapılmaz. Gazi'nin hürmetine hala CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın da bu dayatmalardan rahatsız olduğuna inanıyorum. Bu vatandaşlarımızın mevcut CHP yönetiminin bölücüler ve FETÖ'cülerle yaptığı pazarlıklara da itiraz ettiklerini biliyorum. Kandil'deki PKK elebaşlarının hemen her gün çektikleri videolarla Kılıçdaroğlu'na oy istemesi, en çok samimi CHP'lileri rencide ediyor. Pensilvanya'daki alçakların, CHP'nin başındaki zatın reklam ajansı gibi çalışması en çok bu vatandaşlarımızın başını öne eğiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'deki terörist elebaşlarının, videolarla CHP Genel Başkanı'na alenen oy istediğini, CHP Genel Başkanı'nın da aylardır buna ses çıkarmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ne demektir? Bay bay Kemal, senin o teröristlerden ne farkın var? Onlar sana destek veriyorlar, sen kalkıp da 'Sizin desteğinize ihtiyacım yok.' diyebiliyor musun, diyemiyorsun. Niye? Çünkü oradan gelen destek senin için bal kaymak. Öbürü Gazi Mustafa Kemal'e saldırıyor. Ardından ne diyor, 'İt sürüleri, it sürüleri, it sürüleri' diyor. Hani neredesin bay bay Kemal, en ufak bir şey söylemiyorsun. Söyleyemez çünkü kapalı kapılar ardında bunlarla yaptığı görüşmeler ortada. Her şey bu kadar açık ve net. Peki soruyorum size, özetin özeti mahiyetindeki tüm bu rezilliklerle ilgili şimdiye kadar masadan bir itiraz duydunuz mu? Muğlak, nereye istersen oraya çekilebilecek bir iki cümle dışında masanın buna itiraz ettiğini gördünüz mü? İtiraz etmedikleri gibi gittiler bunlarla 'kana kan, intikam intikam' çağrıları altında ortak miting yaptılar. Nerede, Van'da. Meydan meydan dolaşıp 6-8 Ekim olaylarında, aralarında kurban eti dağıtan Yasin Börü evladımızın olduğu 51 Kürt kardeşimizi bunlar Diyarbakır'da şehit ettiler mi? Bu Selo, o çağrıyı yapan terörist değil mi? Şimdi ne diyor; 'Selo'nun ne günahı var, Kavala'nın ne günahı var?' diyor. Kavala, Gezi olaylarının mimarı, Selo da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist. Şimdi ne diyor; 'Çıkaracağım onu ben, onun içeride duruşu beni rahatsız ediyor.' diyor. Kim? Bay bay Kemal. Benim vatansever, milliyetperver tüm vatandaşlarım, Ankaralı hemşehrilerim, İstanbullu kardeşlerim, tüm Türkiye inanıyorum ki pazar günü bunlara gereken dersi sandıkta verecektir."

"PKK'nın kurulduğu köye gidip 'buralara bahar gelecek' diye video çektiler. PKK ve sol örgütlerin sembolü olan zafer işaretleri ile milleti selamladılar." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yani 14 Mayıs'ta milletten sandıkta tokadı yiyene kadar Kandil'den gelen destek açıklamalarını alkışlarla karşıladılar. Bölücülerle olan ortaklıklarını gururla sahiplendiler. Şimdi çıkmışlar bize ahlak dersi, Cumhur İttifakı'na da milliyetçilik dersi vermeye yelteniyorlar. Sevsinler seni bay bay Kemal, sen ne zaman milliyetçi oldun ya? Bunlar böyle, akşam başka sabah başka. Bunlarda her numara var. Ama diyorum ki bütün bu numaraları, pazar günü sandıkları bunlara inşallah bir siyaset mezarı yapalım. Buna var mıyız? 14 Mayıs'tan sonra bunların keşfettiği vatanperverliği de herhalde severiz. Bunların her işleri gibi vatanperverlikleri de milliyetçilikleri de maske. Ama benim milletim bunu yutmaz. Doğu'da PKK'ya çiçek atıp, bölücülere selam çakıp Ankara'da 'vatan, millet' diyerek kimseyi kandıramazlar. 28 Mayıs işte bunun için bir fırsattır. Buna hazır mıyız? 28 Mayıs'ın diğer hususlar yanında ülkemizde muhalefette de bir değişime vesile olacağına inanıyorum."

