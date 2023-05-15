Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazanan ülkemiz olmuştur, milletimiz olmuştur

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına yani sizin kararınıza saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Kazanan; seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur. Milletimiz olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin önünde toplanan kalabalığa balkondan hitap etti. Erdoğan, "Birileri mutfakta, biz de balkonda. Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Hem yurt içi oyların gayrı resmi sonuçlarının belli olması hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Tabii biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu 'öndeyiz' diye anlatarak milleti bir kez daha muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor; ancak sonucun tam oranlarıyla ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz" dedi.

"Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Komisyonların genelinde Cumhur İttifakı hakimdir. Dolayısıyla mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı'na veren milletimizin tercihinin cumhurbaşkanlığı seçiminde de güven ve istikrardan yana olacağından şüphe duymuyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Biz daima ve elbette bu seçim sürecinde de gittiğimiz her meydanda milletimize ne söylediysek seçimde de onun sonucunu aldık. Ne dedik; bir olacağız. Hamdolsun milletimizin gönlündeki yerimizi tahkim ederek bir olduk. İri olacağız. Hamdolsun; ülkemizi daha da güçlendirerek iri olduk mu? 'Diri olacağız' dedik. Hamdolsun milli iradenin üstünlüğü üzerindeki bulutları dağıtarak diri olduk mu? 'Kardeş olacağız' dedik. Hamdolsun sandıktaki tercihi ne olursa olsun yeni güne 85 milyon kardeş olarak girdik mi? Dikkat edin biz teröristlerle kol kola olmadık. Biz Diyarbakır'daki Kürt kardeşlerimizin ölümüne neden olan Selo ile beraber olmadık. Biz 'cezaevi kapılarını kırarak bebek katillerini dışarı salacağız' diyenlerle beraber olmadık. Biz Kandil'den talimat alanlarla birlikte olmadık. Biz talimatı sadece Rabbimizden alırız. Milletimizden alırız."