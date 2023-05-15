Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur."
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur."
"Henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz."
"Milli iradenin tezahürünü bekliyoruz"
"Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimini yaşadık"
"Dünyada benzeri yok, tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık."
"Mecliste çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır"
"En yakın rakibimize 2 milyon 600 bine yakın fark attık"
ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kazanan, seçim tablolarının göstereceği rakamların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz, milletimiz olmuştur." dedi.