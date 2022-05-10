Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tokayev'i resmi törenle karşıladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Politika, Haberler

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