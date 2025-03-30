Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Gödüşmede Türkiye ile Kazakistan'ın yüksek düzeyli stratejik iş birliği seviyesindeki ilişkileri ileriye taşımak için gayretlerin devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı. - İSTANBUL