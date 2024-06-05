Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan hava pilotlarının ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, Yıldız ve Özen'in ailelerine birer mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız ve Özen'in ailelerine birer mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.