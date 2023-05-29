Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de oyunu yüzde 4.6 artırdı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine göre Kayseri'de oyunu yüzde 4.6 artırdı. Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerine göre bütün illerde oy oranını artırdığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine göre Kayseri'de oyunu yüzde 4.6 artırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerine göre bütün illerde oy oranını artırdı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Erdoğan oyunu en çok 5 ilde artırdı. Iğdır yüzde 4,94 oy oranı artışıyla Erzurum takip etti. Erdoğan Çankırı ve Karaman'da yüzde 4,62; Kayseri'de yüzde 4,6 oy artışını yakaladı. - KAYSERİ
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika