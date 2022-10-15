Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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