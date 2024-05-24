Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katılım Finans alanında ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Özellikle Asya, Avrupa ve Afrika'nın tam kalbinde yer alan İstanbul'u küresel finans merkezlerinden biri yapacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika