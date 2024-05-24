Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım finans alanında ülkemizi hak ettiği yere getireceklerini ve özellikle İstanbul'un Asya, Avrupa ve Afrika'nın tam kalbinde yer aldığını belirterek, İstanbul'u küresel finans merkezlerinden biri yapacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katılım Finans alanında ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Özellikle Asya, Avrupa ve Afrika'nın tam kalbinde yer alan İstanbul'u küresel finans merkezlerinden biri yapacağız." - İSTANBUL