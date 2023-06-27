Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefonda görüştü

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Erdoğan ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı Katar Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title