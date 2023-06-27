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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Kurban Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Kurban Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi yaptı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü ve Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı Katar Politika Haberler

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