Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek ve heyetler arası görüşmelere katılacak. Ayrıca Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lusail Sarayı'nda kendisini resmi törenle karşılayacak Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere katılacak, Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe iştirak edecek.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 ay ve 7 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

SPOR

1- Futbolda Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu'nun fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi Finalleri'ni şampiyon tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a dönecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da sürdürdüğü kamptaki üçüncü ve son hazırlık maçında Strum Graz ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekibin kampı sona erecek.

(Graz/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Beşiktaş, sezon öncesi kampındaki ikinci hazırlık maçında Macar ekibi Mezökövesd Zsory ile karşı karşıya gelecek.

(Salzburg/19.00) (Fotoğraflı)

5- Fransa Bisiklet Turu'na Passy-Combloux arasındaki 16. etap yarışıyla devam edilecek.

(Fotoğraflı)

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