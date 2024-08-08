Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, 2 saat 10 dakika sürdü. İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buna göre; görüşmede, Türkiye-Katar ikili ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastıyla ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu, Türkiye'nin bölgeye kalıcı barış ve huzuru getirici çözüm için çalışmaya devam ettiğini, Katar ile birlikte sonuç alıcı gayretleri artırma niyetinde olduklarını ifade etti. Erdoğan, İsrail'in hem Filistin toprakları hem de Lübnan'daki saldırıları ile bölgede gerilimi artırmaya çalıştığını, son günlerde iyice artan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun etkin adımlar atması gerektiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Katar ile ekonomik ilişkiler başta olmak üzere siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda iş birliğini ileri noktalara taşıma kararlığının tam olduğunu, atılacak adımlarla iki ülke arasındaki dayanışmanın perçinleneceğini söyledi.