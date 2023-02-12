Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşecek
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ziyaret edeceği İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşecek.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ziyaret edeceği İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika