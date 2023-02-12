Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşecek Politika Haberleri Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ziyaret edeceği İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşecek. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ziyaret edeceği İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşecek. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Katar Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşecek - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.