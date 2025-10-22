Erdoğan Katar'daki Temaslarını Tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar temaslarını tamamlamasının ardından Doha'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt temaslarını tamamlayarak dün akşam saatlerinde Katar'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'daki Emirlik Divanı'nda Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı. Emirlik Divanı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Al Thani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının ardından Erdoğan ve Al Thani'nin huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra onuruna verilen yemeğe katılmasının ardından Doha temaslarını tamamlayarak Umman'a doğru hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Katar Emiri Şeyh Al Thani uğurladı. - DOHA