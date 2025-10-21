Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Kuveyt'in ardından Katar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu turunun ilk durağı olan Kuveyt'teki temaslarını tamamlamasının ardından Katar'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Doha'daki Uluslararası Hamad Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninde, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani, Katarlı yetkililer ve Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile diğer yetkililer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a Doha ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor. - DOHA