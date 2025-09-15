Erdoğan, İİT-Arap Ligi Zirvesi İçin Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkent Doha'da düzenlenecek zirvede İsrail'in katliamcı saldırılarının sona erdirilmesine yönelik mesajlarını liderlerle paylaşması bekleniyor.

Erdoğan'a Katar ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan eşlik ediyor. - DOHA