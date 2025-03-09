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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Yağcıoğlu'nın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Yağcıoğlu'nın cenaze törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bereketzade Camii emekli imam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bereketzade Camii emekli imam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bereketzade Camii emekli imam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ailesi, yakınları ve öğrencileri katıldı. Cenazede Erdoğan da Yağcıoğlu'nun tabutuna omuz verdi. Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Alucra imçesine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bugün dar-ı bekaya uğurladığımız Bereketzade Camii imam hatiplerinden Hafız Kasım Yağcıoğlu hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yetiştirdiği on binlerce talebesine sabrıcemil niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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