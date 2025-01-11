Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefet 13 Seçime Rağmen Yenilgiyi Kabullenmiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda kaybettikleri 13 seçime rağmen yenildiklerini kabullenip köşelerine çekilmeyi bilmiyorlar"

"Siyaset millete hizmet etme sanatıdır. Bizde, muhalefetin yaptığı gibi millete kırılma olmaz"

"Adaleti ve kalkınmayı tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz dedik, özgürlüklerin hakim olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz dedik"

"Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz"

"Bizim yolumuz kardeşlik ve muhabbet yoludur"

"Sırf 3-5 oy daha fazla oy alabilmek uğruna kimlerin kimlerle gizli anlaşmalar yaptığını umarım unutmadınız"

ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.