Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var. Son dönemde haddini bilmez bazı İsrailli siyasetçi müsveddelerinin "Büyük İsrail" hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İsrail'in komşu ülkelerdeki işgallerini genişletme çabaları bu hedefin somut birer tezahürüdür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı- Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına katılımcı heyeti selamlayarak ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'ye ev sahipliği için teşekkürünü ileterek başladı. Erdoğan," Sözlerimin hemen başında soykırımcı İsrail'in Katar'a düzenlediği menfur saldırıda şehit edilen Filistinli ve Katarlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım nedeniyle İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi olağanüstü zirveleri düzenledik. Bu zirvelerde İsrail'in artan saldırganlığının artık bölgemiz için kesin kes durdurulması gereken bir tehdit oluşturduğunu dünyaya ilan ettik. Terörden beslenen bu çarpık zihniyetin uluslararası istikrar ve güvenlik için risk teşkil ettiğini defalarca ortaya koyduk. İsrail, Filistin'den sonra Lübnan'a, Yemen'e, İran'a ve Suriye'ye saldırdı. Tunus açıklarındaki sivil gemileri hedef aldı. Seçilmiş siyasetçilere ve devlet adamlarına suikastler düzenledi" dedi.

"Son saldırı İsrail'in haydutluğunu artık farklı bir boyuta taşımıştır"

İsrail'in arabulucu Katar'a saldırısının İsrail haydutluğunu farklı bir noktaya taşıdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü zirveyi Doha'da gerçekleştirmelerini bu bakımdan çok önemli ve anlamlı bulduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya kamuoyunun bu toplantıyı İslam Alemi'nin Katar'a koşulsuz desteğinin bir tezahürü olarak görmesi gerektiğinin altını çizdi. Katar'ın bu Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani'nin dirayetli ve bilge liderliğinde vakarla yönettiğini gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dost ve kardeş, müttefik ülke Katar'ın her daim yanında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu hükümetinin esas amacının bir yandan Filistin'deki katliam ve soykırımı sürdürürken, diğer yandan hiçbir ayrım yapmadan tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğunun artık şüphe götürmez bir gerçek olduğunu belirterek," Karşımızda kaostan ve kandan beslenen bir terör zihniyeti ve onun vücut bulduğu bir devlet var. Birleşmiş Milletler şartını açıkça ihlal eden uluslararası hukuka ve kural temelli uluslararası sisteme meydan okuyan bu zihniyet, işlediği suçların cezasız kalmasıyla halen ayakta kalabilmektedir" dedi.

-Bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetlerini açıklamaları da elbette olumlu bir adımdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli siyasetçilerin şahsını hedef alan söylemlerinin sık sık tekrar ettiğini ifade etti. Erdoğan,"Son dönemde haddini bilmez bazı İsrailli siyasetçi müsveddelerinin büyük İsrail hezeyanını sık sık tekrarladığını görüyoruz. İsrail'in komşu ülkelerdeki işgallerini genişletme çabaları bu hedefin somut birer tezahürüdür. İslam alemi İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir. Netanyahu katliam şebekesinin muvazeneyi kaybetmesi artık destekçileri için de maliyet oluşturmaya başladı. Katar'a yönelik pervasız saldırılar karşısında İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler de tepki göstermek mecburiyetinde kaldı. Bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetlerini açıklamaları da elbette olumlu bir adımdır. Gönül isterdi ki bu daha erken bir aşamada yapılsın. Ancak bu adımlar İsrail'e yönelik somut ve güçlü yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermekte zorlanacaktır" ifadelerini kullandı.

-" Artık bazı alanlarda kendi kendine yeter seviyeye ulaşmamız şarttır"

Diplomatik gayretlerin İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırılması ve İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmalarının kullanılması gerektiğinin bir kez daha altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan," İsrail'in güçlü bir tepki ve yaptırımla muhatap olmadan kısa vadede durmayacağını, işgal ve istikrarsızlık politikalarına hız vereceğini biliyoruz. Bunu engelleyecek imkanlarımızın olduğunun farkındayız. Artık bazı alanlarda kendi kendine yeter seviyeye ulaşmamız şarttır. Bunların başında caydırıcı bir savunma sanayi ve kalkınma geliyor. Yeteneklerimizi ve tecrübelerimizi siz kardeşlerimizle paylaşmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Gelecek on yılları kazanmak için şimdiden bu alanlarda işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğine inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan," Daha önceki tecrübeler bu tür adımların netice verdiğini gösteriyor. Biz Türkiye olarak bir buçuk senedir İsrail'le tüm ticari işlemleri durdurduk. Böylece yıllık olarak 9 buçuk milyar dolarlık bir rakamdan sarfı nazar ettik. Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına desteğin de çok önemli olduğu kanaatindeyim. " açıklamasını yaptı.

Bölgenin güvenliğinin el birliğiyle sağlanacağı somut adımları ve mekanizmaları hayata geçirebilmenin önemine değinenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyet üyelerine gerçekleştirdiği hitabında" Bu noktada İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde yapılabilecekler olduğuna inanıyorum. Bizler 1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğü haiz başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne tehciri ne soykırımı ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz. Zirvenin ve alacağımız kararların İsrail tehdidi durdurmak için ilave adımlar atılmasına vesile olmasını ve toplantımızın sonuçlarının harfiyen takip edilmesini temenni ediyorum. Toplantının düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - DOHA