Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar" "Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar"

"Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz"

KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta konteyner kent ziyareti ve depremzede vatandaşlarla bayramlaşma programında yaptığı açıklamada, "Seccade, secde nedir bilmeyenlerin, ağzından çıkandan bihaber olanların seçim öncesi başlattıkları bu istismar siyaseti ülkemizde zemin tutmaz. Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar" dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023