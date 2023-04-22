Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini, mezhebini sormaz."
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023