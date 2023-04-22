Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karanlık pazarlıklarını gizlemek için durduk yere etnik köken, mezhep tartışması açıyorlar. Bu ülkede kimse kimseye kökenini, mezhebini sormaz."