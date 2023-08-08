Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalar devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Temmuz itibarıyla askıya alınan Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Geçen hafta Putin'le görüşerek konuyu masaya yatırdıklarını belirten Erdoğan, savaşın Karadeniz'e yayılmasının bölge için felaket olacağını vurguladı. Kavga peşinde olmadıklarını, dostlarının sayısını artırmak istediklerini ifade eden Erdoğan, bölge ülkeleri, AB ve NATO müttefikleriyle oluşturdukları pozitif havayı sürdürme kararlılıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17 Temmuz itibarıyla askıya alınan Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalarımız devam ediyor"

"Geçen hafta Putin'le görüşerek konuyu masaya yatırdık"

"Savaşın Karadeniz'e yayılması tüm bölgemiz için tam anlamıyla bir felaket olacaktır"

"Biz kimseyle kavga peşinde değiliz, dostlarımızın sayısını artırma peşindeyiz"

"Bölge ülkeleri, AB ve NATO müttefikleriyle oluşturduğumuz pozitif havayı sürdürmekte kararlıyız"

ANKARA - - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "17 Temmuz itibarıyla askıya alınan Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalarımız devam ediyor. Geçen hafta Putin'le görüşerek konuyu masaya yatırdık. Savaşın Karadeniz'e yayılması tüm bölgemiz için tam anlamıyla bir felaket olacaktır. Biz kimseyle kavga peşinde değiliz, dostlarımızın sayısını artırma peşindeyiz. Bölge ülkeleri, AB ve NATO müttefikleriyle oluşturduğumuz pozitif havayı sürdürmekte kararlıyız" dedi.