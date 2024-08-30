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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ şehitlerinin aileleriyle buluştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni sonrasında Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle bir araya geldi. Erdoğan, şehit ailelerini 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne davet etti ve şehitler için Allah'tan rahmet diledi. Görüşme sonunda Erdoğan, şehit aileleriyle fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ni sonrası gerçekleşen görüşmede, Azerbaycanlı şehit ailelerini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konserine davet etti.

Savaşta şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Sizin sayenizde, Türklerin sayesinde, çok şükür topraklarımız azat oldu." diyen bir anneye, "Beraber, sağ olun." karşılığını verdi.

Şehit ailelerinin tek tek elini sıkan Erdoğan, "Tüm şehitlerimizin inşallah mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından şehit aileleriyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Politika

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