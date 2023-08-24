Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapısını çaldığınız her partiye koltuğunuzun altında bir bakanlıkla gittiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapısını çaldığınız her partiye koltuğunuzun altında bir bakanlıkla gittiniz. Oy oranına bakmadan önünüze gelene devleti rehin verdiniz. Aylar boyunca size oy dilenen Kandil'deki terör baronlarına acaba neyi taahhüt ettiniz?" - ANKARA