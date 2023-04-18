Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapı gıcırtısıyla dans edenlerden de, ellerinle kalp yaparak gençlere gösterenlerden de bu ülkeye hayır gelmez" "Biz seçim öncesinde naftalin kokulu vaat bohçasını açıp sonrasında ağzını bağlayanlardan değiliz" Eskişehir'de düzenlenen iftar buluşmasında gençlere hitap...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapı gıcırtısıyla dans edenlerden de, ellerinle kalp yaparak gençlere gösterenlerden de bu ülkeye hayır gelmez"

"Biz seçim öncesinde naftalin kokulu vaat bohçasını açıp sonrasında ağzını bağlayanlardan değiliz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de düzenlenen iftar buluşmasında gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz seçim öncesinde naftalin kokulu vaat bohçasını açıp sonrasında ağzını bağlayanlardan değiliz. Kapı gıcırtısıyla dans edenlerden de, ellerinle kalp yaparak gençlere gösterenlerden de bu ülkeye hayır gelmez" dedi.