Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kapaklı'daki Gençlerle Konuştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gençlerle bir araya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un telefonla araması üzerine gençlere seslendi. Erdoğan, Trakya'nın artık şu gidişini bozun. 28 Mayıs'ta inşallah bunu çok farklı bir noktaya taşımamız lazım. Biraz üzüldüm ama inşallah 28'inde bunu telafi edeceğinizi düşünüyorum. dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün akşam Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gençlik buluşmasına katıldı. Programda Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp, gençlerle görüştürdü. Şentop'un, Sayın Cumhurbaşkanım, Kapaklı belediyemizin sosyal tesislerindeyiz. Burada çok kalabalık bir grup var, gençlerimiz burada. Kapaklı'da seçimde 51,77 oy oranına ulaştık dedi. Bunun üzerine gençlere seslenen Erdoğan, Yani sen şimdi yüzde 51.77'yi büyük bir oran mı kabul ediyorsun Trakya'ya yakışıyor mu bu Trakya'nın artık şu gidişini bozun. 28 Mayıs'ta inşallah bunu çok farklı bir noktaya taşımamız lazım. Biraz üzüldüm ama inşallah 28'inde bunu telafi edeceğinizi düşünüyorum. Kapaklı'daki değerli kardeşlerime, böyle anlamlı bir akşamda en kalbi duygularla selamlarımı gönderiyorum. Şu anda Gaziantep'ten ayrıldık, uçaktayız ve bugün Gaziantep'te 100 bini aşkın bir katılım vardı. Yüzde 70'e yakın bir oy almıştık. Şimdi hedef inşallah yüzde 70'in üzerinde. Kapaklı'ya da inanıyorum, inşallah yüzde 55'i de yakalar, 60'ı da yakalar, 70'i de yakalar diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasını bir genç, Kapaklı'da sandıkları patlatacağız reis cevabını verdi.

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