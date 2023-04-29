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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle parlamento içinde kapalı kapılar ardında acaba bay bay Kemal ne görüştün, şunu bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle parlamento içinde kapalı kapılar ardında acaba bay bay Kemal ne görüştün, şunu bir...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle parlamento içinde kapalı kapılar ardında acaba bay bay Kemal ne görüştün, şunu bir açıklasana."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle parlamento içinde kapalı kapılar ardında acaba bay bay Kemal ne görüştün, şunu bir açıklasana."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Parlamento Politika Haberler

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