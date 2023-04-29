Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle parlamento içinde kapalı kapılar ardında acaba bay bay Kemal ne görüştün, şunu bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle parlamento içinde kapalı kapılar ardında acaba bay bay Kemal ne görüştün, şunu bir açıklasana."