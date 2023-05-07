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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız" -"Bu depremin ülkemize maliyeti 100 milyar doların üzerinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız"

-"Bu depremin ülkemize maliyeti 100 milyar doların üzerinde. Deprem yükünü de omuzladık"

-"Davos'a gittiğimizde IMF başkanına "Siz alacağınızı bizden tahsil ediyor musunuz, ediyorsunuz. O zaman Türkiye'nin siyasetine karışmak size düşmez, Türkiye'yi ben yönetiyorum" dedim"

-"Merkez Bankası döviz rezervi 27.5 milyar dolardı şimdi 115 milyar dolar"

-"Dünyada herkes faizi yükseltirken biz düşürüyoruz. İstiyoruz ki yatırımcı gelsin yatırımını yapsın, bankalar gereken krediyi versin, ihracat yolu ile de Türkiye'nin rakamları patlasın"

-"Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik"

-"İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz"

-"Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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