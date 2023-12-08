Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini, köşesini, ekranını güç odaklarının emrine verenlerin saldırılarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini, köşesini, ekranını güç odaklarının emrine verenlerin saldırılarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren biz de defalarca maruz kaldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini, köşesini, ekranını güç odaklarının emrine verenlerin saldırılarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren biz de defalarca maruz kaldık." - İSTANBUL