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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini, köşesini, ekranını güç odaklarının emrine verenlerin saldırılarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan...

8 Aralık 2023 15:13 Son Güncelleme: 15:15 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini, köşesini, ekranını güç odaklarının emrine verenlerin saldırılarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren biz de defalarca maruz kaldık.