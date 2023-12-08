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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini, köşesini, ekranını güç odaklarının emrine verenlerin saldırılarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini, köşesini, ekranını güç odaklarının emrine verenlerin saldırılarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren biz de defalarca maruz kaldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini, köşesini, ekranını güç odaklarının emrine verenlerin saldırılarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren biz de defalarca maruz kaldık." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul İstanbul Politika Haberler

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