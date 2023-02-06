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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Politika Güncel Haberler

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