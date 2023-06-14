Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bugüne kadar afetzedelerimize yaptığımız nakdi yardımların toplam tutarı 61 milyar lirayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bugüne kadar afetzedelerimize yaptığımız nakdi yardımların toplam tutarı 61 milyar lirayı...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bugüne kadar afetzedelerimize yaptığımız nakdi yardımların toplam tutarı 61 milyar lirayı buluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bugüne kadar afetzedelerimize yaptığımız nakdi yardımların toplam tutarı 61 milyar lirayı buluyor."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title