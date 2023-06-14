Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bugüne kadar afetzedelerimize yaptığımız nakdi yardımların toplam tutarı 61 milyar lirayı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bugüne kadar afetzedelerimize yaptığımız nakdi yardımların toplam tutarı 61 milyar lirayı buluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bugüne kadar afetzedelerimize yaptığımız nakdi yardımların toplam tutarı 61 milyar lirayı buluyor."
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika